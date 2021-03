Picnic illegale, tra i multati uno denunciato il giorno prima a Rimini

Tre le persone che ieri sono state multate per il picnic “galeotto” al parco di Levante ce n’è una che, il giorno prima, aveva rimediato un’altra denuncia a Rimini. Qui, al parco Marecchia, a ridosso del Ponte di Tiberio, sotto alla bandiera del ‘World wide rally for freedom and democracy’, si erano dati appuntamento una ventina di “negazionisti”.

Ad aspettarli i poliziotti della Digos che li hanno denunciati per manifestazione non autorizzata e sanzionati per le violazioni alle leggi anti-Covid. Leader della ‘sezione’ locale, una trentenne riminese, ma c’ era anche gente proveniente da Ravenna, Cesena, Forlì e, come detto, da Cesenatico.