Bollettino Covid: calo dei contagi, “la criticità sono i posti letto in ospedale”

Aumentao nella provincia di Forlì-Cesena, nella giornata odierna (mercoledì 24 marzo), i nuovi casi di positività al Covid-19. In totale sono 241. Nel Cesenate sono 96 (di cui 67 sintomatici), così distribuiti sul territorio: Cesena 37, Cesenatico 9 (in totale sul territorio comunale si registrano 405 casi), Bagno di Romagna 5, Gambettola 11, Gatteo 6, Longiano 5, Mercato Saraceno 4, Roncofreddo 1, San Mauro Pascoli 6, Sarsina 1, Savignano 8.

Rispetto a ieri aumentano i casi registrati in Emilia Romagna, i nuovi casi sono 1.725, su un totale di 34.163 tamponi eseguiti. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 5%. Da qualche settimana a livello nazionale viene preso in considerazione il numero complessivo di tamponi fatti, molecolari e rapidi, anche base di raffronto dei nuovi positivi. Lo stesso avviene nelle regioni.

Dei nuovi contagiati sono 807 gli asintomatici, di questi 435 persone sono in isolamento domiciliare e 827 sono stati individuati nell’ambito di focolai già noti.

Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid. E’ on line il nuovo portale con l’aggiornamento in tempo reale delle vaccinazioni effettuate in Emilia Romagna.

La situazione dei contagi nelle province dell’Emilia Romagna vede Bologna con 311 nuovi casi, seguita da Ravenna con 226; poi Reggio Emilia (187), Rimini (175), Modena (165), Parma (163), Forlì (145), Ferrara (140). Seguono le province di Cesena (96) e Piacenza (69) e il circondario imolese (48).

Il punto del direttore sanitario di Ausl Romagna. “Un’altra settimana impegnativa – commenta Mattia Altini, direttore sanitario di Ausl Romagna – sia dal punto di vista del numero dei contagi, che sul versante dell’occupazione dei posti letto in ospedale, anche se, dai dati della settimana presa in considerazione (dal 15 al 21 marzo) si verifica una flebile stabilizzazione del trend di ascesa dei contagi. Questo ci conforta e conferma, la bontà delle misure restrittive intraprese dall’Emilia Romagna. Tuttavia la strada è ancora in salita. I contagi non stanno calando ancora sensibilmente come ci saremmo auspicati e prima che l’effetto si ripercuota sull’occupazione dei posti letto in ospedale, occorreranno alcune settimane. Nel frattempo, stiamo procedendo nella campagna di somministrazione vaccinale, sperando di poter procedere sempre più spediti, se arriveranno le forniture annunciate”.