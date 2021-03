Bufera sull’Ausl: “Perché la moglie di Morandi può entrare in ospedale?”

La foto rischia di provocare uno tsunami di polemiche perché – sebbene tutti vogliamo bene a Gianni Morandi – viene da chiedersi per quale enigmatica ragione il celebre cantante ieri abbia avuto il privilegio di abbracciare la moglie davanti al suo letto, mentre tantissimi altri familiari di pazienti ricoverati in reparti no-Covid all’ospedale “Bufalini” di Cesena, in ottemperanza ai noti divieti, non possano fare altrettanto.

Domanda legittima seconda tantissimi fan che, pur facendo i loro auguri di pronta guarigione, si chiedono le ragioni di quella singolare concessione.

E così, dopo quel post farcito di buoni sentimenti – “Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama…”, ha scritto Gianni – ecco, come un tir contromano, le accuse di privilegio.

Morandi, come noto, si trova al centro Grandi ustionati Bufalini di Cesena, dove è ricoverato ormai da due settimane per le gravi ustioni riportate alle mani e alle gambe a causa di un incidente nel suo terreno. Quella fotografia – in cui Anna imbocca il marito, che come è evidente, con le mani completamente fasciate non potrebbe alimentarsi da solo – ha provocato molte critiche ed una domanda: che ci fa la moglie di Morandi in ospedale?