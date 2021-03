Omelia choc: a San Rocco arrivano Le Iene

Se da una parte la diocesi ha cercato di spegnere il caso di don Paolo Pasini sull’omelia choc e i vaccini, spiegando di essere “pronti a offrire le nostre strutture per la campagna vaccinale”, questa mattina (giovedì 25 marzo) alla chiesa di San Rocco di Cesena si sono presentate “Le Iene”.

“I vaccini vengono prodotti tramite le sperimentazioni fatte con feti vivi abortiti – aveva esordito don Paolo in omelia – Esistono donne povere pagate per farsi ingravidare, e poi fatte abortire al quarto-quinto mese con l’estrazione del feto vivo”, perché “ci sono aziende, non cosche mafiose, che pagano donne povere per asportare il feto vivo, a cui vengono tolti gli organi ancora vivi e ceduti a chi sperimenta e vende vaccini”.