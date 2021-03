Caso Morandi, la replica del Bufalini: “Nessun favoritismo”

“Nessun favoritismo per Gianni Morandi”. Così l’ospedale “Bufalini” di Cesena replica alle polemiche che hanno travolto l’Ausl Romagna dopo che il cantante di Monghidoro aveva pubblicato su Facebook una foto che lo ritraeva sul letto del reparto accanto alla moglie Anna che lo aiutava a mangiare.

Lo scatto, come noto, non è passato inosservato, soprattutto tra quei pazienti che – in questi mesi di pandemia – avevano dovuto fare i conti, in alcuni casi, con lo stop alle visite, anche in situazioni di forte criticità per il paziente: “Non tutti – questo il senso di una parte delle proteste sui social – possono andare a trovare i propri cari in corsia quando sono ricoverati e stanno male. Soprattutto nell’anno del Covid, durante il quale gli ospedali sono blindati”.

In realtà, non è proprio così. Dall’ospedale di Cesena, infatti, arriva un provvidenziale chiarimento. Nelle aree “No Covid”, dunque nei reparti che non ospitano pazienti positivi al coronavirus, è consentito l’ingresso di un visitatore al giorno, una volta al giorno. Ovviamente ci sono limitazioni. Per esempio la richiesta è che il famigliare che entra in reparto sia sempre lo stesso per ridurre i rischi.

Anche secondo le direttive della Regione, in una fase di pandemia acuta, le visite sono consentite ma vengono valutate caso per caso e, soprattutto, reparto per reparto.