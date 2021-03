Riapre la scuola. Il sindaco: “Sono felice, ma attenzione alle regole”

“Ripartire consentirà di recuperare socialità fondamentale per la formazione dei ragazzi e una quotidianità più serena – continua Gozzoli – Già da lunedì 29 marzo saremo al lavoro, in sinergia con i dirigenti scolastici, per riattivare tutti i servizi dopo che abbiamo sempre garantito il servizio di mensa agli alunni che frequentavano in presenza. La scuola che riapre e la campagna vaccinale che accelera sono due segni di speranza dopo mesi di fatica e spero che sia lo stesso per tutte le persone e le famiglie che soffrono e hanno sofferto. Chiedo a tutti di rispettare le regole e fare attenzione, Cesenatico ha bisogno di finire bene l’anno scolastico e cominciare la sua stagione turistica”.