Verso le elezioni. Gruppi di lavoro per Cesenatico Civica

La data è stata ipotizzata il prossimo ottobre dal Ministero dell’Interno e in attesa dell’ufficialità della data, la lista Cesenatico Civica, che appoggia il sindaco uscente e candidato alla prossima tornata elettorale Matteo Gozzoli, “continua a lavorare per farsi trovare pronta”. Non solo alla tornata elettorale ma ai progetti che vuole mettere in campo per la città.

“Consideriamo questa nuova finestra temporale – spiega Stefano Pignotti, uno dei coordinatori – come una possibilità per avere più tempo per lavorare insieme alle proposte che vogliamo presentare. Siamo un gruppo che punta sulle idee e su una visione precisa di Cesenatico: non ci interessa la corsa ai nomi dei candidati, le prossime elezioni saranno una tappa di un percorso di crescita che vogliamo fare insieme alle altre forze della coalizione e al sindaco Matteo Gozzoli”.