Pic nic al parco, il Covid bussa alla porta

Per correttezza va detto che non è certo che la famiglia, composta da tre persone, lo abbia contratto proprio in quell’occasione, ma non si può neppure dire il contrario. Sta di fatto che ora tre persone devono fare i conti con il Covid-19 che a distanza di oltre un anno dal primo caso continua a far parlare di sé. Augurando ai malcapitati una pronta guarigione si raccomanda ancora prudenza. Per il week end di Pasqua la polizia locale sarà attiva nei controlli insieme alle altre forze dell’ordine per valutare il rispetto delle misure anti covid.