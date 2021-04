Pasqua a Cesenatico, controlli e agenti sulle strade ma…

Il week end di Pasqua andato in scena a Cesenatico è stato sui generis. E si spera che sia l’ultimo. La città in mattinata era praticamente spoglia. Nel pomeriggio qualche movimento si è registrato, ma nulla in confronto a quello che è facile ipotizzare se tutto fosse normale. Per verificare che ci fosse il rispetto delle norme anticovid la polizia locale è scesa in campo con 4 agenti. Con ogni probabilità sono stati affiancati dagli agenti della compagnia di Cesenatico.

Per quanto riguarda le divise azzurre è già possibile dare il conto del lavoro in questa domenica di Pasqua.