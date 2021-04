L’incubo della cellulite: perchè, come e cosa si può fare!

Quali accorgimenti per prevenire e alleggerire il disturbo?

Contrastare la sedentarietà praticando una regolare attività fisica.

Corretta alimentazione.

Bere molta acqua.

Trattamenti estetici di cui uno molto efficace per eliminare liquidi in eccesso è il linfodrenaggio vodder.

Ultima non per importanza è la costanza!

