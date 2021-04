La segnalazione. L’altra faccia di Comuni-chiamo.

“Mi sono sempre firmato e ho sempre indicato il numero di cellulare a cui essere chiamato per ogni necessità, info o spiegazione più dettagliata ma zero assoluto. Per questo mi sono recato in Comune piuttosto sconcertato a chiedere spiegazioni.

Il dato sulle segnalazioni ricevute e sulle percentuali di risoluzioni chiuse che l’amministrazione sventola ogni 3×2 come un successo di efficienza in realtà non significa problema risolto.

Significa solo segnalazione chiusa e basta, ma molto probabilmente problema non risolto… il film finisce cosi rimanendo appesi in questa situazione”.

“A questo punto, come ho fatto io, o si riapre una nuova segnalazione sperando che abbia un finale diverso che per me non c’è stato, oppure recarsi agli sportelli Urp fisicamente, oppure lasciar perdere e fregarsene alla faccia della partecipazione attiva della cittadinanza.

Non vuole essere una polemica, ma solo spiegare all’amministrazione che il servizio offerto al cittadino non rispecchia l’interpretazione positiva dei dati divulgati dalla stessa e che quindi qualcosa va modificato.

Probabilmente se invece di enfatizzare solo statistiche legate a due soli indicatori (segnalazioni/chiusure) si facesse un sondaggio, ci si accorgerebbe delle aspettative disattese della cittadinanza. Per tentare di far gestire nello specifico una criticità sul tema rifiuti evidenziato da 3 anni svariate volte con la App, di recente mi ero recato personalmente con appuntamento dall’assessore incaricato. Naturalmente anche in quella sede ho evidenziato quanto descritto.

Grazie per il vostro lavoro e l’attenzione”.