Nrg: “Sì a protocolli per l’estate. Facciamo da test”

Sono poi intervenuti i pr Valeriano Rusciano e Alessandro Reo Reali. Ha chiuso la diretta Simone Monticelli, titolare dell’Energy che ha avanzato una richiesta legittima: “Abbiamo necessità di protocolli da rispettare per lavorare. Non vorremmo si ripetesse la situazione della passata estate quando ci hanno comunicato senza preavviso che avremmo chiuso il 16 agosto. Io avevo fatto investimenti in approvvigionamento per decine di migliaia di euro che ho saldato. Lasciando però la merce in magazzino”.