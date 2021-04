Scuola col brivido: basta un caso e tutta la classe va in quarantena

Domani anche in Emilia Romagna si torna a scuola in presenza, anche se per le superiori resta la “Dad” al 50%. Sarà però dovunque un ritorno lastricato dai dubbi e dalle incertezze anche in considerazione delle regole – molto più stringenti – legate alla gestione dell’emergenza pandemica.

In base alla nuova ordinanza regionale, infatti, in caso di accertamento anche di una sola positività all’interno del gruppo classe, tutti gli alunni verranno posti in quarantena preventiva. Questo significa stop alle lezioni per due settimane con ritorno in classe subordinato all’esito del tampone di controllo al termine del 14° giorno di quarantena.