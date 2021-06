“Romagna Capitale? Era la sua preferita”

A seguire, il Sindaco Gianluca Vincenzi: “È una situazione emozionante. La luce, da questa sera, dona la speranza di ritornare alla vita per come la ricordiamo. Di certo avremmo voluto fare di più per commemorare questo grande romagnolo. Ma lo faremo. Ci saranno molte altre serate in suo onore. Ringrazio tutta la Regione e l’Assessore Corsini qui presente.

La Romagna è un posto accogliente e caloroso. Questo è il modo per dimostrarlo.”

Infine, Mirko Casadei: “Raoul ci ha insegnato ad essere ottimisti, allegri e curiosi verso il prossimo. È proprio vero che possedeva “il sole nel taschino”. Ci ha fatto capire che la vita è bella e che il bicchiere, anziché mezzo pieno, va visto traboccante. Cerchiamo di portare questo insegnamento e di diffondere la positività. La musica è ciò che parla più di ogni altra cosa. Specialmente questa, amata e apprezzata da tutte le generazioni. Qui si concretizza la nostra voglia di appartenenza: il futuro, in fin dei conti, si basa sulle radici del passato.”

Continua poi dicendo: “Questa è la canzone che dedicherei a Raoul. Non solo perché abbiamo scritto il testo insieme. È il suo emblema. La sua icona. Il suo inno. E, senza dubbio, la sua preferita.”

La cerimonia ha segnato un nuovo inizio per i Comuni e per tutta la Regione. Di certo, al termine della festa, le persone sono tornate a casa con qualcosa in più. Un po’ di sole nel taschino, probabilmente.