Unghie in salute, tutti i consigli delle nostre esperte

Le mani, assieme alla parola, sono il principale strumento di comunicazione che abbiamo a disposizione. Contribuiscono, attraverso la gestualità, a trasmettere il nostro carattere, le sensazioni, gli stati d’animo e tanto altro.

Rappresentano quindi un primo importante biglietto da visita per chi non ci conosce. Lo stesso, ma con un decisamente inferiore impatto comunicativo, vale per i piedi, soprattutto in estate.

Per questo, prendersi cura delle unghie è un passaggio fondamentale per chiunque: non soltanto per un fatto estetico, ma anche e soprattutto per questioni di salute. Lo stato delle unghie infatti può essere uno specchio della salute generale di una persona.

Se sono lisce e hanno un colore uniforme, significa che sono sane; se presentano cambiamenti nel tasso di crescita o particolari colorazioni, potrebbero avere a che fare con problemi legati a polmoni, cuore, reni e fegato.

Ecco perché prendersi cura delle unghie di mani e piedi è molto importanti. Se fino a oggi hai trascurato la loro salute, allora sei finito sull’articolo giusto: ecco alcuni preziosi consigli per prenderti cura delle tue unghie e renderle più sane e belle.