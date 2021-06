Assegnato il bando per la gestione del centro Diamanti

È stato assegnato alla Around Sport Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica il bando per la gestione del centro sportivo Diamanti di Cesenatico. All’amministrazione comunale è pervenuta una sola offerta e in questi giorni sono in corso le ultime verifiche previste prima dell’aggiudicazione ufficiale. Il bando prevede un periodo di gestione della durata di 5 anni.

I requisiti del bando tenevano conto dell’aspetto economico dell’offerta, delle proposte finalizzate al miglioramento tecnico dell’impianti e alla sua innovazione. Il canone d’asta di partenza per l’offerta era fissato a 15mila euro da corrispondere in un’unica soluzione e non erano previsti ribassi d’asta. Non è prevista la possibilità di subappalto e a carico del gestore saranno le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura.