A “caccia” di volti con Lia al LallaPalooza

Lia Proti è, senza dubbio, l’esempio che meglio incarna il concetto di innovazione e di una visione che va ben oltre le apparenze. La giovane artista, laureata presso l’Università di Bologna, ha trasformato barriere di ferro e saracinesche arrugginite in spazi artistici in cui dare vita alle sue creazioni. Attraverso la “Fisiognomica urbana” ha fatto letteralmente risorgere luoghi desolati creando una vera galleria all’aria aperta (e sul mare, per giunta).

“Impara l’arte e mettila da parte”. Beh, no. Lia ha deciso di prendere la sua arte e condividerla in maniera totale. Ha voluto regalarla a tutti lasciando la libertà di emozionarsi, in qualsiasi modo, semplicemente passeggiando in strada.