Lavoratori autonomi: c’è il nuovo assegno familiare

a cura dello Studio Associato Faggiotto Samorè

I beneficiari del nuovo assegno per lavoratori autonomi sono i nuclei familiari con figli minori che non hanno diritto all’assegno al nucleo familiare (e quindi anche i lavoratori autonomi) i quali avranno diritto all’assegno temporaneo, erogato con cadenza mensile, per il periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2021.

Chi può fare domanda?

“I cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione Europea ed extra UE, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale”.

Quali sono gli altri requisiti?

“Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia; essere residente e domiciliato in Italia e avere i figli a carico fino al compimento del diciottesimo anno d’età; essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale; essere in possesso di un Isee in corso di validità, con valore compreso tra 0 e 50mila euro”.

Come si fa la domanda?

“La prestazione potrà essere richiesta esclusivamente in via telematica, direttamente all’Inps, le modalità pratiche di presentazione delle domande dovranno essere stabilite dall’Inps entro il 30 giugno 2021. Le prestazioni decorreranno: dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, con eventuale conseguente erogazione di arretrati; dal mese di presentazione della domanda e fino al 31 dicembre 2021, per le domande presentate a partire dal 1° ottobre 2021”.