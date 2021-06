Imu piattaforme, la frecciatina di Mario Drudi

“Quel che fa riflettere, sono piuttosto i tanti proclami a sproposito che si sono sentiti in questi anni su questa vicenda.

È stato detto che con tutti i milioni dell’IMU-ICI delle piattaforme incassati, chi amministra ora Cesenatico, ha avuto gioco facile, grazie a soldi peraltro ottenuti per meriti altrui.

Si è aggiunto che con tutti quei soldi si sarebbero addirittura potute ridurre le tasse locali e anche finanziare nuovi investimenti”.

“In realtà le somme sulle quali ENI non ha fatto ricorso e rimaste al Comune di Cesenatico, sono in larghissima parte servite per coprire i disavanzi (non tutti), di coloro che in seguito si sarebbero lanciati in incauti proclami, mentre quelle ancora oggi oggetto di contenzioso sono, come detto, per ora indisponibili a qualsiasi uso.

Quando questa vicenda si concluderà, come io credo e spero, in modo positivo per il Comune di Cesenatico, quei soldi potranno certamente essere utilizzati per realizzare qualche importante opera pubblica. Ma soltanto allora. Chi invece, con quelle somme, che non si possono ancora spendere nel 2021, ci voleva pagare gli stipendi dei dipendenti comunali nel 2016, almeno in futuro, forse dovrebbe essere più umile nel dare suggerimenti e cauto nel lanciare proclami”.