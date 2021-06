Da oggi la Romagna si promuove sulle tv nazionali

Trenta secondi di immagini – montate in collaborazione con Fandango Film e il filmaker Mauro Ugolini – che si aprono con l’alba sull’Adriatico e raccontano la giornata ideale in Romagna, tra sport in spiaggia, buon cibo, lungomari pedonalizzati, aperitivi al tramonto, gli splendidi scenari dell’entroterra da scoprire in mountain bike. E ancora, la bellezza dei mosaici ravennati, dei fenicotteri del Delta del Po e dei Trepponti di Comacchio, idealmente uniti al Ponte di Tiberio di Rimini e al Porto Canale di Cesenatico. A chiudere, un invito liberatorio: “Romagna, finalmente un sorriso”, dalla voce suadente di Andrea Delogu, da un paio d’anni ambasciatrice della nostra terra.

Lo spot debutterà, come detto, nell’intervallo tra il primo e secondo tempo della partita Italia-Austria degli Europei di calcio, in onda su Rai 1 questa sera alle 21.