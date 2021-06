Provincia al terzo posto nella classifica del Sole

Lo dimostrano CesenaLab e Casa Bufalini, che investono sulle nuove realtà d’impresa, start up e sulle iniziative più innovative degli under 30, e lo conferma il ricco calendario di iniziative culturali, penso al teatro partecipato di ERT Fondazione e alla programmazione di iniziative per la città offerta della Associazioni del territorio, che annualmente chiamano a raccolta gli adolescenti e tutti i giovanissimi – lo hanno fatto anche in piena pandemia attraverso i canali online dei rispettivi enti promotori – che intendono scoprire l’arte del teatro. Al loro fianco inoltre ci sono tutti gli attori dell’ambito sportivo da sempre protagonisti nella crescita dei nostri giovani e nell’insegnamento di valori importanti come la sana competizione e il gioco di squadra. Vivere in comunità per sentirsi comunità è il principio che guida questa particolare vocazione cittadina certamente impreziosita dalla presenza dell’Alma Mater Studiorum che da oltre trent’anni, dal 1989, amplia i confini di Cesena città universitaria.