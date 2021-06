Rifiuti, M5S: “Modello degli anni ’80”

Il M5S di Cesenatico boccia la gestione dei rifiuti. “La gestione dei rifiuti – si legge in una nota – non cambia a Cesenatico dopo 5 anni di amministrazione Gozzoli, ma per lo meno il calo dei rifiuti prodotti a causa della pandemia e i soldi provenienti dal Governo di Roma permettono un calo delle tariffe.

Siamo in campagna elettorale e non poteva che essere il sindaco in carica a prendersi il merito di tutto, ma dai numeri del piano economico finanziario la fotografia è ben differente e purtroppo la gestione del servizio rimane con le stesse criticità di sempre”.