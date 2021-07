Un’altra estate senza la notifica di nuove cartelle fiscali

In pratica, agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) terrà ancora fermi 60 milioni di cartelle che si sono cumulate dal primo lockdown di marzo 2020. Con l’intervento nel nuovo decreto legge, la data di ripresa degli invii ai contribuenti è quella del 1° settembre 2021. Resta da definire la modalità con cui si tornerà a notificare anche per evitare l’effetto “valanga” sui contribuenti e considerando che poi andrà gestito anche il pacchetto di notifiche dei mesi successivi.

Restando in tema di versamenti, per ora resta fuori dal pacchetto di rinvii la scadenza del 2 agosto delle rate 2020 della pace fiscale. La scadenza che – grazie al margine di tolleranza dei cinque giorni e dei sabati e delle domeniche che intercorrono – può essere onorata comunque entro il 9 agosto senza incappare nella tagliola della decadenza dalle due sanatorie (potrebbe però essere oggetto di un’ulteriore riflessione in sede parlamentare).

Intanto, tra i differimenti previsti dal Dl, c’è anche l’ulteriore stop ai pignoramenti di stipendi e pensioni. Anche in questo caso fino al 31 agosto la Riscossione non potrà attivare il blocco della busta paga o del rateo previdenziale dei contribuenti morosi che non hanno onorato il proprio debito.