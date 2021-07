Ecco Anita, il risto bar pasticceria che mancava

Anita è il bar pasticceria ristorante che si trova in viale Cavour,1 all’interno del camping I Bazzarri a ponente. Ma è aperto a tutti e non solo a chi è del camping. A gestire questa nuova realtà sono tutti ragazzi under 30: il pescatore 26enne Manuel Guidotti, il pasticcere 29enne Gioele Biagini e Luca Fariselli di 25 anni in cucina. Un incontro inaspettato quello tra pescatori e pasticceri che trova il proprio posto oltre le porte di Anita.