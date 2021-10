Linea in tilt, per una sera niente pagamenti col bancomat

Un problema non da poco visto che – in tempi di cashback – non tutti sono abituati a girare con i contanti nel portafoglio e considerato che, sul lungomare Carducci ad esempio, non vi è neppure un erogatore automatico di contanti e per prelevare occorre spostarsi almeno su viale Roma.

Molti infatti i gestori di attività che hanno lamentato mancati incassi proprio a causa del grave disservizio.