Ccils fa i conti. Il lockdown pesa un 8%

“L’anno appena trascorso – ha dichiarato il presidente Remo Scano – è stato sicuramente un anno eccezionale ed inaspettato per la situazione di emergenza sanitaria in cui ci siamo improvvisamente trovati proiettati, una situazione imprevedibile che ha causato notevoli difficoltà alla gestione delle attività quotidiane e alla realizzazione degli obiettivi che ci eravamo prefissati. Il 2020 ha messo più che mai alla prova il nostro spirito collaborativo ed il nostro senso di responsabilità nei confronti dei nostri soci lavoratori, nessuno dei quali è stato lasciato solo né tantomeno indietro: è proprio nei momenti di difficoltà che si misura il senso di umanità di un ambiente di lavoro che per sua vocazione intrinseca è solidale. Perché per noi l’utile di bilancio non è l’obiettivo primario, la nostra priorità è creare opportunità lavorative per persone ‘svantaggiate'”.