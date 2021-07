Inaugurazioni a Cesenatico, esplosioni di energia

L’estate di Cesenatico comincia con un’esplosione di energia. Molte attività aprono, per la prima volta, le porte a clienti e turisti. Gli imprenditori si lanciano verso una nuova avventura e vedono il loro sogno diventare realtà. Si tratta anche di un segnale positivo che rappresenta la voglia di ripartire e la fiducia verso il percorso che il territorio ha intrapreso per uscire dalla situazione pandemica. I locali illuminano la stagione e tagliano il nastro dell’inaugurazione. Il Sindaco Matteo Gozzoli presenzia alle cerimonie di apertura e non manca mai di ringraziare e incoraggiare i cittadini. Ricominciare nonostante tutto. Questo è l’obiettivo.

Il 12 giugno, in Via Melozzo da Forlì, ha preso vita la “Gastronomia Gustosa”: un ristorante che si occupa di piatti locali e costituisce la soluzione perfetta per chi ha voglia di un pasto semplice e veloce senza rinunciare al gusto e alla qualità.