Sicurezza, scatta la manifestazione in Prefettura

La protesta è finalizzata a sensibilizzare le Istituzioni e l’opinione pubblica in merito agli organici del tutto inadeguati in provincia, che stanno rischiando di paralizzare la sicurezza a favore dei cittadini, anche in considerazione dell’apertura del Posto di Polizia presso l’Aeroporto di Forlì e i servizi estivi presso il Comune di Cesenatico.

Ma non è finita: mancano strumenti idonei per affrontare le situazioni più complesse, mancano tutele legali e sanitarie, occorrono norme più severe ed immediate per chi aggredisce gli agenti, servono ambienti di lavoro più idonei in quanto quelli attuali sono fatiscenti.

I poliziotti della provincia attendono risposte urgenti ed una concreta inversione di tendenza; per tale motivo i sindacati provinciali della Polizia di Stato proclamano lo stato di agitazione.