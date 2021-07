Cesenatico incollata alla tv per gli europei

Serata atipica per le sponde del canale. Infatti i ristoranti che di solito brulicano di vita hanno qualche posto libero. Non è mancato chi come il Maraffa, Titon, il Nero di Seppia, L’Infame e il Bar dei Marinei ha messo una tv fuori dalla propria struttura per non perdersi neanche un attimo della finale degli europei. Resta la speranza che il risultato possa migliorare regalando all’Italia e a Cesenatico una notte magica.