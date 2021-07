L’estate dei grandi eventi

Chi, invece, desidera una ventata di dinamicità ed energia non può mancare all’appuntamento con The Week dall’11 al 18 luglio. L’importante festival di street dance, che da dodici anni a questa parte prende vita nel territorio cesenaticense, è rivolto ad adulti, ragazzi e bambini e permette di seguire lezioni di danza e di divertirsi scoprendo le forme di ballo più moderne. Ma non finisce qui: ogni sera verrà organizzato un party a cui partecipare per trovare (o ritrovare) la bellezza delle serate all’aperto e del movimento.

Per il Capodanno dell’Estate Cesenatico farà le cose in grande: Notte Rosa e Festa di Garibaldi si uniranno per creare un lungo momento di intrattenimento di qualità.

Giovedì 29 luglio, in piazza Andrea Costa, Arisa si esibirà in un concerto gratuito. Dalle ore 22, sotto le stelle, l’artista darà vita ad un contesto all’insegna della vitalità che invade le sue canzoni. E il grattacielo si tingerà di rosa e sullo sfondo i fuochi d’artificio. A questa festa si unirà il caposaldo della sua tradizione.

Per ricordare uno dei personaggi più importanti che hanno segnato la storia di Cesenatico, ci sarà la tradizionale Festa di Garibaldi. Le manifestazioni inizieranno dalla serata del 31 luglio con una sfilata, accompagnata dalla banda musicale, che terminerà sul porto canale. Lì i rioni cittadini si sfideranno al Palio della Cuccagna e tenteranno di aggiudicarsi la vittoria scalando il tradizionale palo cosparso di grasso. Tra i tuffi dei “cuccagnotti” e il tifo del pubblico, sarà anche possibile rinfrescarsi con una cocomerata e continuare a godersi lo spettacolo per tutta la sera.