Elezioni. Roberto Buda attacca il PUG

“Da tutto ciò emerge che la decisione dell’amministrazione PD di annullare il nostro RUE è stata priva di una qualunque plausibile motivazione, sia sul piano giuridico che su quello amministrativo, con la conseguenza diretta di aver rimosso dall’ordinamento comunale uno strumento essenziale per il normale esercizio dei poteri pubblici in materia urbanistico edilizia, danneggiando gravemente la città intera solamente per ripicche politiche – continua Buda – Nell’ipotesi in cui si fossero accertate delle illegittimità (fatto comunque tutto da dimostrare) il rimedio prioritario non era l’annullamento ma la correzione delle parti del provvedimento ritenute illegittime, sostituendole o modificandole. Questo era quello che la città intera si aspettava da questa amministrazione. Oggi abbiamo la certezza che se fosse rimasto il nostro RUE Cesenatico avrebbe vissuto anni di vitalità con numerosi cantieri in città che avrebbero portato lavoro, riqualificazione e risorse per la città come sta accadendo ora a Riccione che ha iniziato dopo di noi ed ora ci ha superati”.