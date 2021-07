La stoccata di Roberto Buda al PUG

“L’amministrazione comunale ha ufficialmente adottato il PUG (Piano Urbanistico Generale), lo strumento urbanistico che dovrebbe programmare lo sviluppo di Cesenatico nei prossimi 30 anni, mentre invece la condannerà all’inerzia”, così il candidato sindaco di centro-destra, Roberto Buda.

“La nuova legge regionale che impone l’approvazione del PUG alle amministrazioni locali è già decisamente punitiva con il territorio non urbanizzato, e con lo strumento introdotto dalla Giunta non si farà altro che introdurre ulteriori vincoli – continua Roberto Buda – Nelle aree non urbanizzate praticamente non si potrà fare più nulla, azzerando tutti quei diritti edificatori esistenti, non ancora attuati, ma su cui i cittadini hanno pagato fior di tasse. Si apre il serio rischio di un lento degrado e spopolamento delle nostre frazioni”.

“La nostra campagna non può essere trattata come una ‘riserva protetta’, è ricca di abitazioni e questa sua connotazione va tutelata e non demonizzata. Permettere alle famiglie di allargare la propria abitazione per motivi familiari recuperando tutti i volumi utili (capannoni, case dismesse) non è speculazione edilizia e neppure disastro ambientale, ma vuol dire semplicemente aiutare le famiglie a rimanere unite e mantenere vivo il forese – continua il candidato sindaco – Occorre però anche dire che, se da un lato è vero che la legge prevede praticamente consumo zero di territorio, di contropartita incentiva la riqualificazione della città esistente. Nel PUG purtroppo su questo tema ci sono tante belle parole, ma nulla di concretamente realizzabile: in pratica molto fumo e poco arrosto”.