Arca Adriatica sbarca in città. E si vede

Davide Gnola, direttore del Museo della Marineria:

“Ci sono molte cose che, spesso, diamo per scontato. Siamo abituati a vedere il Porto e la bellezza delle vele, ad esempio. Forse non ci facciamo nemmeno più caso. L’obiettivo è proprio quello di sottolineare l’identità marittima e illustrare agli osservatori ciò che si trovano davanti. I cartelloni sono una soluzione forse banale ma molto efficace. Arca Adriatica, in generale, permette di avere centri di interpretazione riadattati come musei virtuali, il restauro di imbarcazioni tradizionali e una banca dati comune sul patrimonio dell’Adriatico che avvierà una formazione per ragazzi e giovani attraverso l’Accademia degli Antichi Mestieri e Saperi del Mare.”

Daniele Puntin, Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Cesenatico:

“Siamo un’area portuale in cui è importante salvaguardare navigabilità e sicurezza. Tutte le barche storiche hanno trovato la loro sistemazione nello spazio dedicato al Museo. Possiamo dire che siamo di fronte all’anello di congiunzione tra la parte viva del Porto e quella da guardare”