Cesenatico si tinge di Rosa. Programma Notte Rosa

Basta così? No. Affatto. Cesenatico ha deciso di unire il Capodanno dell’estate con il caposaldo della sua tradizione. Quindi le sorprese non finiscono qui.

Sabato 31 luglio tornerà il tradizionale Palio della Cuccagna. Una manifestazione, più tipica e caratteristica che mai, che vede gli atleti rionali sfidarsi in una scalata lungo un palo che pende sulle acque del porto canale. La superficie, ricoperta di grasso, renderà il gioco duro per gli impavidi cuccagnotti.

Nel pomeriggio di domenica 1 agosto, invece, l’intera costa si animerà con un dj-set di Radio Studio Delta che sulla motonave New Gibli festeggia i suoi 40 anni di attività. Infine, in serata alle ore 22, si svolgerà lo spettacolo pirotecnico musicale, con i fuochi d’artificio che partiranno dal mare, che tradizionalmente chiude in bellezza la Festa di Garibaldi.

L’unione vincente, quella tra tradizione e modernità, sarà un modo per mostrare come l’usanza tipica possa arricchirsi attraverso la novità. E viceversa, ovviamente. Sarà un’opportunità per scoprire che, in fin dei conti, non ci si trova davanti a universi così distaccati.

Cesenatico ne darà prova.