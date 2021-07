Notte Rosa prima del green pass LE FOTO

Nonostante tutto la Notte Rosa c’à stata. Arisa si è presentata sul palco con abito da sera e ha iniziato a cantare davanti a una piazza Costa a due strati. Nel primo le poltrone erano posizionate in maniera ordinata e distanziata. I presenti infatti hanno potuto accedervi con opportuna prenotazione fino a esaurimento posti. Nella seconda, oltre le transenne era un’altra storia. Non vi era la tipica calca a cui ci ha abituato la notte rosa, quella di quest’anno è stata la Pink Night sui generis per eccellenza.

Ad ogni modo, almeno sui social, non si placa l’interrogativo che in effetti poggia su basi solide. Come si fa a permettere questo evento e poi imporre il green pass?

Sfoglia la gallery della Notte Rosa