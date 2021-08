Il wi fi sbarca alla darsena di Cesenatico

Il Porto rappresenta anche un ottimo compresso tra tradizione e innovazione, grazie ad una già ricca offerta di servizi e comfort per il cliente, oltre a una costante assistenza da parte del personale specializzato sia di giorno che di notte. Inoltre, l’area ospita anche la sede universitaria per il corso di laurea in acquacoltura dell’Università di Bologna (Polo Universitario di Cesena).

Tuttavia, in un momento storico nel quale la digitalizzazione è uno strumento abilitante per la crescita del business, la struttura ha messo in campo un’importante progetto di costruzione di un’infrastruttura di rete per assicurare agli utenti una connessione Wi Fi stabile, sicura e omogenea.