Notte Rosa, per l’assessore al turismo Corsini “un grande successo”

“Da due anni la Notte Rosa ‘convive’ con un ‘ospite’ indesiderato – sottolinea l’assessore regionale al Turismo, Andrea Corsini – ma, come la Romagna ha dimostrato in più di un’occasione, abbiamo saputo reagire e adattare il format senza snaturarlo per garantire alle persone quella leggerezza che da sempre ci caratterizza e che mai come quest’anno era necessaria”.

Leggerezza sì, “ma senza mai abbassare la guardia o sottovalutare il Covid – ha ricordato Corsini -. Questo territorio dispone di palcoscenici di singolare bellezza, dalle Saline di Cervia ai borghi dell’entroterra, dalle spiagge all’alba e al tramonto al Parco delle Foreste Casentinesi, e lavoreremo per dar loro ancora più risalto nelle prossime edizioni, con appuntamenti dedicati al food e alla cultura”.