Nuova area sportiva attrezzata al parco di Ponente

L’area si trova nelle vicinanze della nuova pista ciclabile realizzata a lato del nuovo cavalcavia di Ponente e dell’ingresso al parco posto lungo via Mazzini dotato di parcheggio. La nuova area sportiva sarà collegata al parcheggio e alla pista ciclopedonale con nuovi vialetti che verranno realizzati contestualmente all’intervento, in maniera da garantirne l’accessibilità e assicurare l’assenza barriere architettoniche.

“Stiamo lavorando in maniera costante per rendere il parco di Ponente un luogo sempre più accogliente e funzionale per cittadini e turisti: ci siamo occupati in maniera massiccia della manutenzione del verde come mai fatto prima e questa area sportiva andrà a impreziosire ulteriormente un luogo che rappresenta il centro di una parte di Cesenatico. Il parco è in una posizione strategica tra il mare, il Palazzetto dello Sport, il Circolo Tennis e Atlantica, per il futuro mi immagino che possa diventare anche un luogo perfetto per concerti o festival musicali anche su più giorni”, spiega il sindaco Matteo Gozzoli.