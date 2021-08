Strascichi della Notte Rosa. Individuato un picchiatore

Le pattuglie sono intervenute, spesso anche di iniziativa, per varie problematiche; andiamo dalla lite in famiglia risolta agevolmente sul posto dagli agenti intervenuti, alla signora caduta accidentalmente a terra a cui sono state prestate le prime cure, ma nulla di particolare rilevanza.

Proseguono anche le indagini da parte degli investigatori della Squadra Mobile di Forlì aggregati presso il Posto di Polizia di Cesenatico in merito all’aggressione in spiaggia avvenuta la sera di venerdì scorso, serata clou della Notte Rosa. A tal proposito sono state anche ratificate le querele presentate dagli avvocati dei due minori che hanno subito lesioni quella notte; lesioni che sono state refertate presso il Pronto Soccorso. Gli investigatori hanno inoltrato una informativa alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna nella quale è stato segnalato un minorenne ritenuto il responsabile delle ferite patite da due coetanei. Al momento l’ipotesi contestata è quella delle lesioni personali per futili motivi commesse ai danni di altri due ragazzini.