Ubriaco a messa, interviene la polizia

Sono molti gli interventi richiesti da cittadini per persone che, dopo aver ingerito una notevole quantità di alcool, diventano moleste. In un caso una Volante è intervenuta, nella serata di giovedì 12 agosto, per un ubriaco che stava disturbando una funzione religiosa. L’intervento della pattuglia è stato risolutivo e il soggetto, visibilmente alterato dall’uso di sostanze alcooliche, è stato identificato e invitato a non disturbare, allontanandosi. Si tratta di un cittadino romeno con qualche precedente.

Nell’ambito dei controlli per la prevenzione e repressione dei reati predatori, nella mattina di giovedì 12 agosto, le pattuglie del Posto di Polizia di Cesenatico sono intervenute a Gatteo Mare per cercare di intercettare un gruppo di soggetti, rei di aver derubato alcune signore anziane dei rispettivi portafogli mentre si trovavano a passeggiare sul lungomare. Dopo aver scoperto il furto le vittime si sono accorte di alcuni prelievi e acquisti compiuti con le loro tessere in alcune attività commerciali di Gatteo Mare. E’ stato quindi allertato il Presidio di Polizia di Cesenatico le cui pattuglie si sono precipitate con l’intento di intercettare i malviventi. Le ricerche non hanno permesso purtroppo di rintracciarli poiché nel frattempo i rei si sono dileguati facendo perdere le loro tracce. I primi accertamenti hanno permesso di ricostruire parzialmente quanto avvenuto e si ritiene che il gruppo di malviventi sia composto da quattro persone, due donne e due uomini, verosimilmente di origine slava, che dopo aver sottratto i portafogli alle ignare vittime usano le loro tessere bancomat o carte di credito per effettuare acquisti nei negozi o effettuare prelievi presso gli sportelli bancomat. Sono in corso indagini per risalire al quartetto, anche avvalendosi delle immagini riprese dagli impianti di video sorveglianza presenti nei negozi interessati e presso gli sportelli ATM.

In questi giorni si sono intensificati anche i controlli di frontiera per il traghetto che effettua la spola con la Croazia. Sono stati controllati oltre 300 passeggeri che si sono recati sull’altra sponda del Mediterraneo per trascorre qualche giorno di vacanza.