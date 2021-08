Una barca del Museo della Marineria vola al grande cinema

Vanessa. La Battana che ha preso parte per ultima alla flotta di imbarcazioni storiche del Museo della Marineria.

Profilo inconfondibile: scafo piatto e vela al terzo. Unica ma tipica. A circa un mese dal varo, però, fa perdere le sue tracce. Non la si vede né in porto né tra i flutti. Un caso per Sherlock Holmes? Non proprio.

Il piccolo mezzo, infatti, lascia le acque per inseguire i sogni di gloria. Perché, si sa, anche le barche sognano. E in quale ambito può mettersi in gioco per mostrare la sua bellezza e il suo valore?