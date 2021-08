Basket, Brighi: “Pubblico e canestri con i Tigers”

Petrucci è in tacchetta con il CTS e in generale i dirigenti dicono che con la capienza al 25% non abbia senso giocare.

“Ma piuttosto che niente come l’anno scorso è meglio piuttosto! Le società fanno una gran fatica, e lo so, ma almeno un po’ di pubblico è comunque una ripartenza. Magari facciamo così: li facciamo entrare solo a Cesena i tifosi?”.

Il pubblico ti è mancato.

“Mi è mancato il pubblico, ma soprattutto non ho mai avuto i tifosi che venivano per me. È sette anni che giro l’Italia e ovviamente i miei amici non riescono a venirmi a vedere: adesso ne abbiamo l’occasione. La famiglia a bordocampo è importante, ma vuoi mettere la differenza con loro e tutti i miei amici?”.

Parliamo del campo: sei un 1-2 che fa ugualmente bene i due ruoli. Ti vedremo ancora alternarti o sarai più specializzato a Cesena?

“Ho parlato con il coach e coprirò sia play che guardia, come sono abituato a fare da tempo. Io sono uno che guarda sia difesa che attacco, e cerco sempre di dare energia e corsa alla squadra. Il progetto dei Tigers credo funzionerà: ripartire dal territorio, con giocatori romagnoli è una gran cosa”.