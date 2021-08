Grand Hotel di Cesenatico fa il giro del mondo con Instagram

Supera il milione di fan su Instagram. Un numero che fa girare la testa e che basta al profilo Accidentaly Wes Anderson per essere una vetrina di tutto rispetto. Ebbene la pagina ha pubblicato una foto del Grand Hotel di Cesenatico che ha incassato oltre 14mila like. Una pioggia di apprezzamenti per l’architettura della struttura ricettiva che troneggia in piazza Costa e che ha aderito al consorzio Cesenatico Bellavita. Un post che aiuta a divulgare il nome di Cesenatico nel mondo anche ad un pubblico che potrebbe non conoscere ancora la città del Porto Canale.