Campagna Guida e Basta, sabato concerto con Spagna, Rei e Moka Club

Alla campagna di sensibilizzazione è collegata un’applicazione per smartphone “Valentina – Guida e Basta”, sviluppata da Anas in collaborazione con Mouzee, che consente di impostare il proprio cellulare sulla modalità di guida, con la possibilità cioè di inoltrare a un gruppo di contatti “preferiti” un messaggio per comunicare loro che ci si sta per mettere in viaggio e che per tutta la durata di tempo selezionata non sarà possibile rispondere al telefono.

L’iniziativa si svolge sotto l’egida del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e della Polizia di Stato.