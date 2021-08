Cassonetti straripanti e rifiuti: l’intervento del sindaco

Poi un appello del sindaco Gozzoli: “Dalle foto e segnalazioni che mi arrivano, spesso parliamo di cartone sfuso. Per le attività ci sono orari da rispettare per consegnare questi rifiuti, se questi orari non vengono rispettati, consegnamo alla città un’immagine indecorosa. Quest’anno sarà l’ultimo anno, in zona mare, con le isole ecologiche, infatti dal prossimo anno passeremo al porta a porta integrale, sia per le attività che per le residenze. Per ora chiedo ai cittadini collaborazione: rispettiamo gli orari del ritiro dei rifiuti”.

Ricordiamo il numero verde 800 999 700 per segnalazioni.