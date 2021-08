Ztl Cesenatico. A luglio pioggia di accessi irregolari

Le multe per chi è entrato nella ztl Cesenatico senza essere nella white list sono di 83 euro a cui vanno sommati i 16 euro (totale 99 euro) per la notifica della raccomandata. Ma se si salda il conto in 5 giorni dalla comunicazione il totale scende a 74,10 euro.

Alcuni residenti segnalano che la via Squero, che è a senso unico, viene spesso usata contromano da chi vuole entrare in quella “zona protetta” dribblando, non senza pericoli, gli occhi delle telecamere.