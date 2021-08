Giuliano Fish Club: “Perchè questo accanimento contro di noi?”

Ma gli interrogativi non si fermano qua. “Quando hanno disposto la chiusura immediata di tre giorni, avendo già il locale tutto prenotato per il sabato sera con tanti clienti che arrivavano da fuori Cesenatico e che avevano anche prenotato l’hotel, abbiamo chiesto di spostare l’inizio della chiusura alla domenica, anche per cinque giorni. Nulla, la riposta è stata che il Comandante della Polizia Municipale e il sindaco di Cesenatico avevano disposto la chiusura immediata”.

Un danno economico di 10-15mila euro tra incasso e materie prime buttate. “Aggiungo anche il danno di immagine. Ci hanno voluto ferire – continua Sassi – Richiamare tutti i clienti, spostare le prenotazioni… Ripeto abbiamo sbagliato, ma non concepisco l’accanimento nei confronti di Giuliano Fish Club. Non è certo facile mettere in pratica tutte le regole imposte, ce la mettiamo tutta, ma non è facile. Quando ti avvicini a un cliente e gli chiedi di alzare la mascherina e ti risponde che sta bevendo, cosa puoi fare?”.