Nove Colli: una corsa green

“Viviamo in anni in cui l’attenzione sull’ambiente è presentata come valore fondamentale – spiega Andrea Agostini, presidente ASD G.C. Fausto Coppi – ma poi, nei fatti, è difficile trovare azioni tangibili che proseguano questo impegno. Abbiamo deciso di affidarci ad Ecoevents per portare avanti un percorso: una fotografia della Nove Colli che facesse capire a che punto eravamo e cosa potevamo fare per migliorarci ancora. Siamo orgogliosi di questa certificazione. Uno sprone per farci progredire ancora di più”.

“Questa collaborazione con la Nove Colli è il frutto dell’attività che da tempo ci impegna a creare vicinanza tra il mondo degli eventi e quello della sostenibilità – aggiunge Francesco Occhipinti, presidente di Legambiente Forlì-Cesena – Legambiente ha l’ambizione di porre al centro il tema ecologico e pensiamo che il modo migliore per farlo sia stringere patti con tutti coloro in grado di massimizzare il nostro messaggio. Ringrazio tutto il team della A.S.D. Fausto Coppi per aver riposto la propria fiducia in questo progetto.”

“È un onore aver certificato un evento prestigioso come la Nove Colli – conclude Romano Ugolini, Ecoevents – Abbiamo trovato un clima disteso, positivo e pieno di voglia di collaborare”.

