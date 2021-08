Cartelle esattoriali verso la ripartenza. Data fatidica: 1° settembre 2021. Le pratiche, ferme dall’inizio della pandemia, potrebbero non subire l’ennesimo blocco da parte del Governo.

In questo caso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non potrà far altro che recapitare le cartelle ai contribuenti. Le modalità? Sarà una “grandinata” o un invio contingentato? Dubbi, incognite, interrogativi. Lo scenario che, ormai, caratterizza tutti i contesti ostacolati dalla situazione emergenziale.

Si parla di 60 milioni di cartelle arretrate. Ma, in realtà, quelle ferme non supererebbero i 25 milioni. La previsione è quella di escludere un invio massivo, tutto in una volta. Saranno solo 4 milioni le cartelle sbloccate entro la fine dell’anno. Verrà data la precedenza a quelle rimaste in stallo a partire dal mese di marzo 2020. A seguire, poi, le altre.