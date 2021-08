“A Ponente parte un cantiere che Cesenatico attende da 30 anni”

Lunedì 6 settembre partiranno i lavori per il Waterfront di Ponente con il primo stralcio che riguarda la realizzazione della dorsale fognaria di Via Colombo che allo stato attuale non esiste.

“Cesenatico attende da trent’anni l’inizio dei lavori per la riqualificazione di Ponente. Da lunedì partiamo con la dorsale fognaria di via Colombo che non è mai stata realizzata prima. È un passo necessario e doveroso per le tante persone che vivono a Ponente ma anche per i cittadini che semplicemente la frequentano e per i turisti che la scelgono. Questo primo stralcio, dunque, è prezioso come opera in sé ed è fondamentale per tutto il pacchetto di lavori da 5.4 milioni di euro destinati al rifacimento integrale del Waterfront di Ponente. Il progetto prevede 920 metro di strada coperti da una nuova fognatura e ulteriori interventi come la prosecuzione di un tratto di fognatura oggi cieco da via Magellano (all’incrocio con via Pigafetta) fino a via Mazzini e da qui, per 660 metri lungo la via fino a trovare allacciamento, in corrispondenza dell’incrocio con via Cavour, alla fognatura esistente che sottopassa la linea ferroviaria. In questo modo può essere drenata un’ampia area di circa 80 ettari, tra i quali vi è tutto il tratto di via Colombo dal canale Tagliata fino all’intersezione con via Magellano, un’area ricca di strutture ricettive, spesso soggetta ad allagamenti, in caso di piogge e acquazzoni proprio a causa dell’assenza di questo sottoservizio. Nei lavori è prevista anche la sistemazione di Via Magellano”, commenta il candidato sindaco e sindaco di Cesenatico, matteo Gozzoli.